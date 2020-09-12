Bakan Çavuşoğlu'nun katıldığı AP'de Türk Bayrağı gerginliği

Alman vekil beğenmedi, Türkiye'nin AB Bakanlığı bayrağı kaldırıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı Avrupa Parlamentosu oturumunda gergin anlar yaşandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu'nun oturumuna video konferans yoluyla bağlandı. Oturumda AB-Türkiye işbirliği ve Doğu Akdeniz'deki gerilim konuşuldu.

Soru cevap sırasında Yeşiller grubundan Alman vekil Reinhard Bütikofer, Türkiye'nin AB Başkanlığı bayrağına itiraz etti. "Avrupa yıldızları Türk yıldızının gölgesinde kalıyor, bu görsel kaldırılmalı" dedi

Oturumu yöneten Dışişleri Komitesi Başkanı David Mcallıster, bayrağı fark etmediğini belirtti, "Tekrar kullanılmasın" dedi:

Çavuşoğlu, AB Başkanlığı bayrağının kaldırılmasına tepki gösterdi. "Hem bizimle işbirliği yapmak istiyorsunuz hem de yıllardır kullandığımız bayrağa bile tahammül edemiyorsunuz" dedi: