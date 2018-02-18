Bakan Çelik: ''Müsaade etmeyeceğiz''

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Hem Afrin'de terörle mücadele ederiz hem Doğu Akdeniz'deki haklarımızı koruruz hem de dünyanın başka bir yerinde Türkiye Cumhuriyeti ve mazlumlar için mücadele etmek gerekirse bu mücadeleyi sonuna kadar hakkıyla verme kudretine sahibiz." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AK Parti Çukurova İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada, dualarının, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerle olduğunu belirtti.

Şehit yakınlarını ziyaret ettiklerini ve buralarda hiçbir zaman teselliye ihtiyaç duymadıklarına değinen Çelik, "Anneler, babalar, eşler, çocuklar başları dik bir biçimde, 'Allah devlete, millete zeval vermesin' diyerek, adeta dua ederek bizi teselli etmeye çalıştılar." diye konuştu.

Çelik, şehit yakınlarının kendilerine yüklediği sorumluluğu çok iyi taşımaları gerektiğini belirterek, yaptıkları her işle Türkiye'yi aziz kılmak için çabalayacaklarını bildirdi.

Bakan Çelik, şöyle devam etti:

"AK Parti sadece iktidar olmak için, sadece siyasal iktidarı yönetmek için kurulmuş bir parti değildir. AK Partililer de sadece iktidar olmak için, sadece hükümet etmek için yürüyen yol arkadaşlarımız değildir. Biz çok daha büyük bir yolun yolcusuyuz ve bu yolda mazlumların, çaresizlerin, kimsesizlerin, muhtaçların bize yönelik çağrılarına el uzatmak, onlara ulaşmak istiyoruz. Hepimizin yapması gereken işler var, mahalle başkanımızdan milletvekiline, belediye başkanımızdan belde temsilcisine kadar hepimizin yapması gereken işler var."

"HİÇBİR TERÖR KORİDORUNA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Afrin'de büyük bir terör koridoruna ve plana karşı güçlü bir cevap verirken, aynı zamanda birden çok işe imza attıkları vurgulayan Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir yandan darbe girişimiyle mücadele ediyoruz. Darbe girişimi davasına giden arkadaşlarımız aynı şeyi ifade ediyorlar. FETÖ'cüler 'Görmedim, duymadım, yapmadım.' diyorlar. Bu bize, FETÖ'nün hala ne kadar tehlikeli olduğunu, ne kadar büyük bir stratejiyle hareket ettiğini, devletimize ve milletimize karşı çirken emellerinden hala vazgeçmediğini anlatmalı. TSK içerisinden bunları temizledikçe ordumuzun gücü, kuvveti, dirayeti arttı. Sınırlarımızın ötesinde hiçbir terör örgütü istemiyoruz, hiçbir terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz. Suriye'deki kardeş halkalara, Türkiye Cumhuriyeti olarak zeytin dalı uzatıyoruz, mazlumlara zeytin dalı uzatıyoruz, zalimlere Mehmetçiğin süngüsü ve kılıcıyla karşılık verirken, mazlumlara zeytin dalı uzatmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Hiç kimse şunu düşünmesin, Türkler zor durumdayken, bir takım işlerle boğuşurken biz orada terör koridoru kurarız ya da Doğu Akdeniz'de oldu bittiyle Türkiye'nin kıta sahanlığı içerisinde bir takım sondaj aramaları yaparız diyerekten Türkiye'yi oldu bittiye getirmeye kalkmasınlar. Hem Afrin'de terörle mücadele ederiz hem Doğu Akdeniz'deki haklarımızı koruruz hem de dünyanın başka bir yerinde Türkiye Cumhuriyeti ve mazlumlar için mücadele etmek gerekirse bu mücadeleyi sonuna kadar hakkıyla verme kudretine sahibiz."

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

Türkiye'nin Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı yerli mühimmatla yürüttüğünü aktaran Çelik, bunun vatandaşların desteğiyle, kardeşlikle ve dirayetle gerçekleştiğini dile getirdi.

Bakan Çelik, kimseye muhtaç olmadan terör koridoruna karşı mücadele ettiklerine dikkati çekerek, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında da bilgi verdiği konuşmasında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, Türkiye'yi yönetmek için yüzde 50+1 oy almak gerekecek. Dolayısıyla hiç kimse dönüp de milletin kimliğiyle, duygularıyla, geleneğiyle ve geleceğiyle oynayamayacak. Artık bütün kimlikler arasında anlaşma olacak. Hiçbir kimliğin dışlanması, hiçbir vatandaşımızın idealinin ötelenmesi ve hiçbir vatandaş kesiminin dışlanması diye bir şey olamayacak."