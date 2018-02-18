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  4. 18 Şubat 2018 14:13

Bakan Çelik: ''Müsaade etmeyeceğiz''

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Afrin'de terör koridoruna izin vermeyeceklerini açıkladı.

Bakan Çelik: ''Müsaade etmeyeceğiz''
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Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Hem Afrin'de terörle mücadele ederiz hem Doğu Akdeniz'deki haklarımızı koruruz  hem de dünyanın başka bir yerinde Türkiye Cumhuriyeti ve mazlumlar için mücadele  etmek gerekirse bu mücadeleyi sonuna kadar hakkıyla verme kudretine sahibiz."  dedi.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AK Parti Çukurova İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada,  dualarının, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerle  olduğunu belirtti.

Şehit yakınlarını ziyaret ettiklerini ve buralarda hiçbir zaman  teselliye ihtiyaç duymadıklarına değinen Çelik, "Anneler, babalar, eşler,  çocuklar başları dik bir biçimde, 'Allah devlete, millete zeval vermesin'  diyerek, adeta dua ederek bizi teselli etmeye çalıştılar." diye konuştu.

Çelik, şehit yakınlarının kendilerine yüklediği sorumluluğu çok iyi  taşımaları gerektiğini belirterek, yaptıkları her işle Türkiye'yi aziz kılmak  için çabalayacaklarını bildirdi.

Bakan Çelik, şöyle devam etti:

"AK Parti sadece iktidar olmak için, sadece siyasal iktidarı yönetmek  için kurulmuş bir parti değildir. AK Partililer de sadece iktidar olmak için,  sadece hükümet etmek için yürüyen yol arkadaşlarımız değildir. Biz çok daha büyük  bir yolun yolcusuyuz ve bu yolda mazlumların, çaresizlerin, kimsesizlerin,  muhtaçların bize yönelik çağrılarına el uzatmak, onlara ulaşmak istiyoruz.  Hepimizin yapması gereken işler var, mahalle başkanımızdan milletvekiline,  belediye başkanımızdan belde temsilcisine kadar hepimizin yapması gereken işler  var."

"HİÇBİR TERÖR KORİDORUNA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Afrin'de büyük bir terör koridoruna ve plana karşı güçlü bir cevap  verirken, aynı zamanda birden çok işe imza attıkları vurgulayan Çelik, şu  değerlendirmelerde bulundu:

"Bir yandan darbe girişimiyle mücadele ediyoruz. Darbe girişimi  davasına giden arkadaşlarımız aynı şeyi ifade ediyorlar. FETÖ'cüler 'Görmedim,  duymadım, yapmadım.' diyorlar. Bu bize, FETÖ'nün hala ne kadar tehlikeli  olduğunu, ne kadar büyük bir stratejiyle hareket ettiğini, devletimize ve  milletimize karşı çirken emellerinden hala vazgeçmediğini anlatmalı. TSK  içerisinden bunları temizledikçe ordumuzun gücü, kuvveti, dirayeti arttı.  Sınırlarımızın ötesinde hiçbir terör örgütü istemiyoruz, hiçbir terör koridoruna  müsaade etmeyeceğiz. Suriye'deki kardeş halkalara, Türkiye Cumhuriyeti olarak  zeytin dalı uzatıyoruz, mazlumlara zeytin dalı uzatıyoruz, zalimlere Mehmetçiğin  süngüsü ve kılıcıyla karşılık verirken, mazlumlara zeytin dalı uzatmaya devam  ediyoruz ve edeceğiz. Hiç kimse şunu düşünmesin, Türkler zor durumdayken, bir  takım işlerle boğuşurken biz orada terör koridoru kurarız ya da Doğu Akdeniz'de  oldu bittiyle Türkiye'nin kıta sahanlığı içerisinde bir takım sondaj aramaları  yaparız diyerekten Türkiye'yi oldu bittiye getirmeye kalkmasınlar. Hem Afrin'de  terörle mücadele ederiz hem Doğu Akdeniz'deki haklarımızı koruruz hem de dünyanın  başka bir yerinde Türkiye Cumhuriyeti ve mazlumlar için mücadele etmek gerekirse  bu mücadeleyi sonuna kadar hakkıyla verme kudretine sahibiz."

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

Türkiye'nin Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı yerli mühimmatla  yürüttüğünü aktaran Çelik, bunun vatandaşların desteğiyle, kardeşlikle ve  dirayetle gerçekleştiğini dile getirdi.

Bakan Çelik, kimseye muhtaç olmadan terör koridoruna karşı mücadele  ettiklerine dikkati çekerek, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında da bilgi  verdiği konuşmasında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, Türkiye'yi yönetmek için yüzde  50+1 oy almak gerekecek. Dolayısıyla hiç kimse dönüp de milletin kimliğiyle,  duygularıyla, geleneğiyle ve geleceğiyle oynayamayacak. Artık bütün kimlikler  arasında anlaşma olacak. Hiçbir kimliğin dışlanması, hiçbir vatandaşımızın  idealinin ötelenmesi ve hiçbir vatandaş kesiminin dışlanması diye bir şey  olamayacak."

terör koridoru , ömer çelik
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