Bakan Derya Yanık, tüm illerde protesto edilecek

Pandemi döneminde kadına şiddet olaylarındaki artışın 'tolere edilebilir' düzeyde olduğunu söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, tüm illerde protesto edilecek.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyesi kadınlar, pandemi döneminde kadına şiddet olaylarındaki artışın “tolere edilebilir (hoşgörülebilir, tahammül edilebilir)” düzeyde olduğunu söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı protesto etmek için tüm kentlerde eylem düzenlenecek.

KESK'li kadınlar çarşamba günü tüm illerde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlükleri önünde Bakan Yanık'a istifa çağrısı yapacak.

Toplanma çağrısı, "Tüm kadınları dayanışmaya bekliyoruz" mesajıyla KESK'in resmi hesabından da duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu’na katılarak sunum yapmış ve döneminde kadına şidet olaylarındaki artışın “tolere edilebilir (hoşgörülebilir, tahammül edilebilir)” düzeyde olduğunu söylemişti.

2020’nin Şubat ve Mart aylarında şiddet vakası sayısının, “Tolere edilebilir oranda” arttığını anlatan Yanık, Nisan 2020’de düşüş gösteren sayının tekrar arttığını ifade ederek şu sözleri kullanmıştı:

"Nisanda ilk elde pandemiyle karşılaşmanın getirdiği bir şaşkınlık ve nasıl diyelim, belki hayata tutunma çabası, ‘Survive’ duygusu devam ederken sonrasında o stresin oluşturduğu ciddi bir yükselmeyi görüyoruz ve daha sonra tekrar Ocak 2020’de başladığı veya Şubat 2020’de pandemi öncesine doğru ilerlediğini görüyoruz."

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