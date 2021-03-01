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  4. 01 Mart 2021 10:40

Bakan Elvan: ''2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk''

TÜİK'in Türkiye'nin 2020 yılı büyüme rakamlarını açıklamasının ardından bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk" dedi.

Bakan Elvan: ''2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk''
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk. 2021 yılında temel önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanması. Enflasyonla mücadele politikalarımız daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yatırım, üretim ve büyüme patikasının da önünü açacak.” dedi.

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