Bakan Fahrettin Koca: Bugüne kadar 10 bin kişiye test yapıldı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de de her geçen an artan koronavirüs vakalarıyla ilgili olarak TBMM Genel Kurulu'nda düzenlenen korona virüs oturumunda konuştu.

Koca, ''Salgının merkesi Avrupa'ya kaydı. Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan etmiştir. Hastalık esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde yarın sabah itibarıyla olma ihtimalini yüksek gördüğümüz hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak. Bütün ülkeye yaymak üzere bir planlama yaptığımızı buradan müjdelemek istiyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Koca son olarak dün gece Twitter'dan yaptığı açıklamada, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191’e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim" demişti.

TBMM Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, corona virüse karşı alınan tedbirler bağlamında milletvekillerinden oturum mesafelerine dikkat edilmesini istedi.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:

''Karşı karşıya olduğumuz tehdit şartlarında bütün enerji bu tehdidin kendisine yöneltilmelidir. Milletimiz yapıcı yaratıcı katkılar bekliyor. Yüce Meclis kritik önemde pek çok olayla karşı karşıya kaldı. Burada bütün konuşmalardan sonra kurulacak özet cümlesi enerji dolu bir cümle olacaktır. Mücadelenin ilk şartı başarı motivasyondur.

''SALGININ MERKEZİ AVRUPA'YA KAYDI''

Mart 2020 başı itibarıyla salgının hızı Çin'de yavaşlarken salgının merkesi Avrupa'ya kaydı. Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan etmiştir. Hastalık esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır.

''ÖLÜM HIZI YÜZDE 3,8''

Kuluçka süresi asgari 2 azami 14 gün olmakla birlikte ortalama 6 gün olarak tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporununa göre ölüm hızı yüzde 3,8 olarak bildirilmiştir.

''LABORATUVAR SAYIMIZ 25 İLDE 36'YA ÇIKACAK''

Covid-19 olası vaka tanımına uyan hastalarda solunum yolu numuneleri referans laboratuvarda çalışılmakta ve 16 ilde hizmet veren laboratuvarlarda değerlendirilmektedir. Laboratuvar sayımız kısa zaman içinde 25 ilde toplam 36'ya çıkacaktır. Bugün itibarıyla iki vakıf üniversitesinin devreye girmesiyle 18 merkez de çalışmaya başladı. İtalya, Çin'den gelenlerin ülke içinde serbest dolaşmasına izin vererek salgının tüm Avrupa'ya yayılmasına neden oldu.

''UYDURMA HABERLER AHLAK SINIRLARI DIŞINDADIR''

Umreden gelen vatandaşlarımız önce evlerinde pozitif vaka görüşmesinden sonra yurtlarda izole edildi. Toplamda 20 ülkeye uçuş yasağı uyguluyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün güvence olarak gördüğü 2 nokta var. Biri kapsamlı sağlık sistemi ve güçlü bir liderliktir. Uydurma haberler ahlak sınırları dışındadır. Hastalığın ülkemizde yayılarak bir salgın halini alması halinde toplam 25 bin 466 erişkin yoğun bakım kapasitesi var. Hastanelerimizde toplam 99 bin 797 hasta odamız tek kişilik olup, gerektiğinde izolasyon ya da yoğun bakım yatağı olarak kullanılmaya uygundur. Şehir hastanelerimiz bu konuda önemli bir katkı sağlamıştır. Fiziki ve teknolojik alt yapı açısından olası kötü senaryolara karşı hazırız.

HIZLI TANI KİTİ DEVREYE GİRECEK

Yakında bütün büyükşehirlerde test yapabilir olacağız. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak. Yarın itibarıyla hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak.

''BUGÜNE KADAR 10 BİNİ GEÇEN TEST YAPTIK''

Bugüne kadar 10 bini geçen test yaptık. Sağlık personelimiz daha yoğun çalışmak zorunda izinleri iptal ettik. Sağlık personelimizin hem iş yükü hem maruz kaldığı risk artmış durumda. İki gün önce 6 üniversitemize talepleri olmadığı halde her birine 50 bin maske gönderdik.''

''SAĞLIK PERSONELİMİZİN İZİNLERİNİ İPTAL ETTİK''

Sağlık personelimiz daha yoğun çalışmak zorunda izinleri iptal ettik. Sağlık personelimizin hem iş yükü hem maruz kaldığı risk artmış durumda. İki gün önce 6 üniversitemize talepleri olmadığı halde her birine 50 bin maske gönderdik.''