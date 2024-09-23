Bakan Fidan, ABD'de Gazze Temas Grubu toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, "Uluslararası kamuoyunu bu çılgınlığı durdurmak için eldeki imkanları seferber etmeye çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Hakan Fidan'ın ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu marjında düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu Toplantısı'na katıldığı bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre 10 gün içinde üçüncü kez toplanan Gazze Temas Grubu toplantısında konuşan Bakan Fidan, "Filistinli sivillere yönelik devam eden saldırıları konusunda uluslararası farkındalığı artırmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

"Uluslararası kamuoyunu bu çılgınlığı durdurmak için eldeki imkanları seferber etmeye çağırıyoruz" diye konuşan Fidan, BM Genel kurulu marjındaki toplantılarda ve ikili görüşmelerde Filistin'deki bıçak sırtı duruma ve bunun tehlikeli sonuçlarına odaklanılması gerektiğini belirtti.