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Bakan Göktaş trafik kazası geçirdi

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Ankara'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın bulunduğu araç kaza yaptı. Göktaş'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın bulunduğu araç Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman’ın girişinde kaza yaptı. Birden fazla aracın karıştığı kazanın ardından Göktaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Bakan Göktaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan'ın Ulu Cami'de kılınan cenaze namazına katıldı. Cenazenin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etmek üzere Kahramankazan'dan ayrılan Bakan Göktaş'ın bulunduğu araç, Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman'ın girişinde kaza yaptı. Birden fazla aracın karıştığı kazada, Bakan Göktaş kazayı yara almadan atlattı. Bakan Göktaş'ın ekibindeki bazı kişilerin ise hafif yaralandığı öğrenildi.

 

DHA

Etiketler Mahinur Özdemir Göktaş trafik kazası
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