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  4. 12 Haziran 2019 00:00

Bakan Gül ABD'li mevkidaşıyla görüştü

ABD temasları kapsamında ABD'de bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ABD'li mevkidaşıyla görüştü. Görüşmenin 1.5 saat sürdüğü ve FETÖ konusunda konuşulduğu belirtildi.

Bakan Gül ABD'li mevkidaşıyla görüştü
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ABD temasları kapsamında Washington'da bulunan  Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'li mevkidaşı William Barr ile bir araya geldi.

ABD Adalet Bakanlığı binasında gerçekleşen görüşmenin yaklaşık 1,5  saat sürdüğü bildirildi.

Görüşmede, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in  iade sürecindeki son durum da dahil olmak üzere, ikili ilişkileri ilgilendiren  konuların ve ABD ile Türkiye arasındaki adli iş birliği süreçlerinin ele alındığı  kaydedildi.

Bakan Gül'ün Washington'daki programı kapsamında bazı ABD'li  senatörlerle de bir araya geleceği ve ikili ilişkileri ele alan temaslar  gerçekleştireceği aktarıldı. 

AA

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