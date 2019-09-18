Bakan Gül'den AK Parti'ye yakın yazarlara ''FETÖ'' tepkisi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ankara'da yaptığı konuşmada yargı kurumuna yönelik yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Gül, "Bu örgütün sadece yargıya, orduya, emniyete sızdığı sanılmasın. Nerede ahlaksızca bir saldırı varsa bilin ki orada FETÖ’nün bir tezahürü vardır. Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkışmasınlar" dedi.

AK PARTİ'YE YAKIN YAZARLARI HEDEF ALDI

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün bu açıklamaları hükümete yakın yazarların tepkilerinin ardından yapması dikkat çekti.

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, dünkü köşe yazısında Abdülhamit Gül'e eleştirilerde bulunarak son günlerde yargıda FETÖ'cülerin kritik noktalara atandığını ifade etmişti.

Güngör, FETÖ'cülerin tek tek serbest bırakıldığını savunarak şöyle devam etmişti:

Birkaç gündür yargıda işler iyice tuhaflaştı!

FETÖ'nün azılı elemanlarını bir mahkeme serbest bırakıyor, diğeri yeniden tutukluyor. Örgütün para kaynağı olarak bilinen holdinglerle ilgili akıl almaz kararlar çıkıyor. Ankesör soruşturmasına takılan hakim ve savcılarla ilgili Yargıtay'ın sesi çıkmıyor.

15 Temmuz'daki hain darbeden sonra bir kısım FETÖ'cüler ihraç edildi. Bir süre sonra FETÖ'den boşalan koltuklara başka gruplar oturdu. O'cular, bu'cular ünvanlı görevlere getirildi. Yargıdaki atamaların yapıldığı il başsavcılıkları, komisyon başkanlıkları, daire başkanlıkları, mahkeme başkanlıklarının neredeyse yüzde 80'i bu grupların eline geçti.

Anlayacağınız, tarih tekerrür ediyor ama kimse yargıdaki tehlikenin büyüklüğünü fark edemiyor.

Şimdi soruyorum: Yarın öbür gün şu anda yargıyı ele geçiren bu grupların içine sızan FETÖ'cüler eliyle 17-25'teki gibi yeni bir kumpas davası hazırlansa! O zaman kim, ne diyebilecek?

Herkes sormayacak mı?

Hani, 'FETÖ'cüler yargı içinden ihraç edilmişti' diye… Hani Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 'Yargıyı FETÖ'den temizledik' demişti diye… Hani, 'işler ehline veriliyordu' diye…"





Kaynak Yeniçağ: Abdülhamit Gül'den AK Parti'ye yakın yazarlara 'FETÖ' tepkisi