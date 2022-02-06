Bakan Hulusi Akar da koronavirüse yakalandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalandığını açıkladı. Akar, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Bakan Akar "MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR: “COVID-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

ERDOĞAN İLE UKRAYNA’YA GİTMİŞTİ

Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta gerçekleştirdiği Ukrayna ziyaretine katılan isimlerden biriydi.

Erdoğan ile Ukrayna’ya giden isimler şu şekilde:

Mevlüt Çavuşoğlu- Dışişleri Bakanı

Hulusi Akar- Milli Savunma Bakanı

Süleyman Soylu-İçişleri Bakanı

Fatih Dönmez-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Mustafa Varank- Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Murat Kurum- Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı

Mehmet Muharrem Kasapoğlu- Gençlik ve Spor Bakanı

Mehmet Muş- Ticaret Bakanı

Ömer Çelik- AKP Sözcüsü

Fahrettin Altun- İletişim Başkanı

İbrahim Kalın- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü