Bakan Hulusi Akar da koronavirüse yakalandı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalandığını açıkladı. Akar, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Bakanlığın resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Bakan Akar "MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR: “COVID-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.
ERDOĞAN İLE UKRAYNA’YA GİTMİŞTİ
Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta gerçekleştirdiği Ukrayna ziyaretine katılan isimlerden biriydi.
Erdoğan ile Ukrayna’ya giden isimler şu şekilde:
Mevlüt Çavuşoğlu- Dışişleri Bakanı
Hulusi Akar- Milli Savunma Bakanı
Süleyman Soylu-İçişleri Bakanı
Fatih Dönmez-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Mustafa Varank- Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Murat Kurum- Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu- Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muş- Ticaret Bakanı
Ömer Çelik- AKP Sözcüsü
Fahrettin Altun- İletişim Başkanı
İbrahim Kalın- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü
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