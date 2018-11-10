Bakan Hulusi Akar'dan Hakkari açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'de üs bölgesindeki patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Akar, şunları söyledi: "Şuanda bölgede hem Yüksekova hem de Şemdinli savcılarımız hem de Ankara'dan bölgeye intikal eden askeri heyet, idari ve teknik incelemeler yapmak üzere çalışmaları başlatmış bulunuyor.

Şu anda hem adli, hem idari hem de teknik yönden çalışmalar devam etmekte. Bunun sonunda kazanın sebebi de büyük ihtimalle belirlenecek. Ve en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari Şemdinli'deki mühimmat patlamasında 7 askerin şehit olduğunu, 25 askerin de yaralandığını açıklamıştı.

Hakkari'deki patlamada şehit sayısı 7'ye yükseldi