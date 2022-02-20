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Bakan Hulusi Akar'ın bu fotoğrafı ortalığı karıştırdı

Bakan Hulusi Akar'ın bu fotoğrafı ortalığı karıştırdı

Münih Güvenlik Konferansı sonrası gazetecilerin sorularının yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın röportajı sırasında çekilen bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrası Almanya'ya geçerek Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı. Küresel ve bölgesel güvenlik sorunlarının tartışıldığı organizasyonun ardından Bakan Akar, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Röportaj sırasından yayınlanan bir fotoğraf ise sosyal medyada gündem oldu. Görüntüde bir kişinin elindeki kağıdı Akar'ın okuması için elinde tuttuğu görülüyor.

Etiketler msb bakan hulusi akar fotoğraf
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