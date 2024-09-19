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Bakan Işıkhan'dan Gazilere müjde: Artık SGK tarafından karşılanacak

Bakan Işıkhan'dan Gazilere müjde: Artık SGK tarafından karşılanacak
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 19 Eylül Gaziler Günü'nde gazilere müjdeli bir haber verdi. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gazilerin ihtiyaç duyduğu akülü tekerlekli sandalyelerin SGK tarafından karşılanacağını duyurdu.

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman gazilerimize minnettarız. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında aldığımız kararla gazilerimizin ihtiyaç duyduğu özellikli, yüksek fonksiyonlu, akülü tekerlekli sandalyeleri Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla karşılayacağız. 19 Eylül Gaziler Günü'nü bu vesileyle tebrik ediyor, hayata geçireceğimiz düzenlemenin kıymetli gazilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Etiketler Bakan Vedat Işıkhan vedat ışıkhan gaziler günü Gazilere SGK karşılayacak SGK
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