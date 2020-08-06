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  4. 06 Ağustos 2020 21:44

Bakan Karaismailoğlu Denizli'yi ziyaret edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, temas ve incelemelerde bulunmak üzere yarın Denizli'ye geliyor.

Bakan Karaismailoğlu Denizli'yi ziyaret edecek
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yarın sabah Çardak havalimanında karşılandıktan sonra saat 10.30'da yapımı devam eden Honaz Tünelinde inceleme yapıp, bilgi alacak. Ardından saat 11.00'de Denizli Valisi Ali Fuat Atik'i ziyaret edecek olan bakan Karaismailoğlu, valilik toplantı salonun da Denizli İl Yatırım Koordinasyon Kurulu Toplantısını katılacak.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra saat 12.15'de Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret edecek. Belediye ziyaretinin ardından saat 15.00'de Ak Parti İl Başkanlığını geçecek olan Bakan Karaismailoğlu, Denizli'de son programında saat 16.30'da Çivril ilçesindeki Hayriye Yıldırım Camisinin açılışını yapacak. Bakan Karaismailoğlu, daha sonra karayolu ile Uşak'a gidecek. Uşak'ta Çevreyolu Şantiyesi ziyaret edecek olan bakan Karaismailoğlu, otelde kaldıktan sonra Uşak'taki programına Cumartesi devam edecek. Bakan Karaismailoğlu, Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi ve Ak Parti Uşak İl Başkanlığının ziyaretlerinin ardından Kütahya'ya gidecek.

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