Bakan Koca vatandaşları yeniden uyardı: ''Evlerde kalın!''

Türkiye’de giderek artan corona virüsü vakaları nedeniyle sık sık bir araya gelen bilim insanları, İstanbul’da Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.
Toplantı sonrası açıklamada bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:
* Siyami Ersek Hastanesi'nde Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik.
* Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum.
ERDOĞAN DA EVDE KALIN DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün gece yarısı paylaştığı sesli mesaj ile vatandaşara zorunlu olmadıkça evden çıkmama uyarısında bulunmuştu.
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