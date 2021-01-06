Bakan Koca'dan ''SMA kampanyası'' tartışmalarıyla ilgili yeni açıklama

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "SMA kampanyasının 'kirli' yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir. Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur. SMA Bilim Kurulumuzun uygun gördüğü her tedavi, uygun görülen her hastaya uygulanmaktadır. Konu mali değil, insanidir" dedi.

NE OLMUŞTU

Millî Piyango özel yılbaşı çekilişinde satılmayan ve Türkiye Varlık Fonu’na aktarılan üç biletin ikramiye tutarı 75 milyon TL’nin SMA hastası çocuklar için kullanılmasına ilişkin kampanya başlatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin ''İnsan sağlığı üzerinden kampanya yürütüyorlar, bu nasıl bir ahlaksızlıktır" dediği öğrenildi.

Erdoğan'dan SMA hastaları kampanyasına sert sözler: ''Ahlaksızlık!''