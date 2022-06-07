Bakan Koca'dan Ümit Özdağ'ın paylaşımına tepki: Sataştınız...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca arasındaki tartışma sosyal medyaya yansıdı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabından dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Özdağ, Reyhanlı Devlet Hastanesi'nin 2 acil nöbetçi doktorunun da Suriyeli olduğu, Türkçe bilmedikleri ve ne dediklerinin anlaşılmadığı şeklindeki iddiaların yer aldığı bir paylaşım yapmıştı. Özdağ paylaştığı bu iddialara "Türk insanının kendi ülkesinde 2. sınıf olması sürecini yaşıyoruz. Arapları üstün insan, Arapçayı kutsal dil zanneden zihniyet Türk Milletine kendi ülkesinde mülteci olma hissini yaşatıyor.Herkes kendi vatanına dönecek. Kurulan iç savaş ve bölünme komplosunu Zafer Partisi bozacak." notunu düşmüştü.

"FAHRETTİN KOCA BENİ ARAYIP..."

Bugün Özdağ, bu açıklamasıyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Özdağ paylaşımında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini aradığını ve acil serviste 4 doktorun görev yaptığını, ikisinin Türk, ikisinin ise Suriye kökenli olduğunu ancak Türkiye'de tıp eğitimi aldıklarını söylediğini duyurdu. Özdağ'ın söz konusu paylaşımında "Sağlık Bakanı Sayın F.Koca beni arayarak acil serviste 4 doktorun görev yaptığını, ikisinin Türk ikisinin ise Suriye kökenli olduğunu ancak Türkiye’de tıp eğitimi aldıklarını ifade etti.Kendisine ilgisi için teşekkür ederim. Bütün bakanların SS gibi küfürbaz olmadığını öğrendik." ifadeleri yer aldı.

"NEZAKETSİZLİK, DÜZELTME OLARAK KABUL EDİLEMEZ"

Özdağ'ın paylaşımında "Bütün bakanların küfürbaz olmadığını öğrendik." şeklindeki ifadelerine Bakan Koca'dan tepki geldi. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sn. Ümit Özdağ, Reyhanlı Devlet Hastanesi ile ilgili verdiğiniz yanlış bilgiyi düzeltmeniz için sizi aradım, hatanızı kendiniz düzeltin istedim. Ama düzeltme metninizde konuyla ilgisi olmayan bir bakan arkadaşıma sataştınız. Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez!" dedi.

Sn. Ümit Özdağ, Reyhanlı Devlet Hastanesi ile ilgili verdiğiniz yanlış bilgiyi düzeltmeniz için sizi aradım, hatanızı kendiniz düzeltin istedim. Ama düzeltme metninizde konuyla ilgisi olmayan bir bakan arkadaşıma sataştınız. Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez! https://t.co/LccejWZmO3 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 7, 2022

ÖZDAĞ'DAN YANIT GELDİ

Bakan Koca'nın açıklamasına Özdağ'dan hızla yanıt geldi. Özdağ, Bakan Koca'ya verdiği yanıtta "Verdiğiniz bilgiyi kamuoyu ile paylaştım, teşekkür ettim. SS’nin konu ile alakası yok. Benimle var. Nezaket dersi vermeniz gereken ben değilim. Ayrıca ben hata yapmadım, vatandaşın derdini naklettim. Sizin aramanız gereken Reyhanlı’da sayıları iyice azalmış Türk vatandaşları." ifadelerini kullandı.