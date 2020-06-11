SON DAKİKA
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 4 BİN 763'E YÜKSELDİ
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 11 Haziran 2020 18:41

Bakan Kurum: Deniz temizliği yaptığımız İztuzu'ndaki tablo içimizi acıttı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Deniz temizliği yaptığımız Dalyan İztuzu'ndaki tablo hepimizin içini acıttı." dedi.

Bakan Kurum: Deniz temizliği yaptığımız İztuzu'ndaki tablo içimizi acıttı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Kurum, Twitter hesabından caretta carettaların en önemli yaşam alanı olan İztuzu Plajı'nın görüntülerini ve deniz temizliğinin ardından çıkan çöplerin yer aldığı videoya yer verdi.

"#SıfırAtıkMavi" etiketiyle paylaşımda bulunan Kurum, şunları kaydetti:

"Deniz temizliği yaptığımız Dalyan İztuzu'ndaki tablo hepimizin içini acıttı. Deniz çöplerinin çevreye, doğaya, deniz ekosistemine telafisi olmayan zararlar verdiğini unutmayalım. Denizlerimizi, kıyılarımızı kirletmeyelim, koruyalım."

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
twitter , sıfır atık , bakan kurum
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM