  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 30 Ocak 2020 17:08

Bakan Kurum'dan Elazığ'daki deprem sonrası açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Elazığ afet bölgesi ilan edilecek mi?' sorusuna "Afet bölgesinde alınması gereken her karar alınmıştır." cevabını verdi.

Bakan Kurum'dan Elazığ'daki deprem sonrası açıklaması
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki deprem sonrası açıklama yaptı. "Elazığ afet bölgesi ilan edilecek mi?" sorusuna Bakan Kurum "Afet bölgesinde alınması gereken her karar alınmıştır." cevabını verdi.

Bakan Kurum'un açıklamasından satır başları:

"Biz bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşümde kararlıyız. Hasar tespiti yüzde 40 oranında tamamlandı. Biz vatandaşlarımızın kalıcı konutları inşaatına başladık. Afet bölgesinde alınması gereken her karar alınmıştır.

FAHİŞ KİRA İDDİASI

Kiralara ilişkin başsavcılığımız araştırmaları yapıyorlar. Böyle bir durum tespit edilmesi halinde gerekli hukuki süreci başlatacaklar.

'ORTA HASARLI BİNALARDA GÜÇLENDİRME YAPILMADAN HİÇBİR ŞEKİLDE OTURULAMAZ'

Ağır hasarlı binalardan eşya alınıp alınmayacağını arkadaşlarımız bildiriyorlar. Orta hasarlı binalarda güçlendirme yapılmadan evde hiçbir şekilde oturulamaz. Hasar tespit çalışmalarını harita üzerinde işledik.

Yemişli’de üreteceğimiz konutlarımız zemin +3, zemin +4’ü geçmeyecek. 3+1 konutlarımız brüt 120, 2+1 konutlarımız brüt 90 metrekare olacak. Ve şehrimize yakışacak içindeki her türlü sosyal donatısıyla birlikte inşallah en kısa zamanda inşa edilip vatandaşlarımıza sunulacaklar.

10-15 gün içinde etaplar halinde konteyner kentler kurulacak. Elimizde konteynerimiz, çadırımız ve gıda ihtiyacımız var."

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
deprem , elazığ , murat kurum
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM