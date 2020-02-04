Bakan Kurum'dan hasarlı bina açıklaması !

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 41 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca hayvanın öldüğü, binden fazla vatandaşın da yaralandığı 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depremi sonrasında başlatılan hasar tespit çalışmalarında gelinen noktayı açıkladı. Hasar tespitinin yüzde 85'inin tamamlandığını duyuran Kurum, "Elazığ'da ağır hasarlı binaların toplamı 4 bin 600 adet" dedi.

107 binanın yıkımının bitirildiğini ifade eden Bakan Kurum, havadan dron'lar ile tespitlerde bulunulduğunu, çatılardaki görülemeyen hasarların tespit edildiğini anlattı. Kurum, bu şekilde kentsel dönüşüm alanının tespit edilebileceğini kaydetti.