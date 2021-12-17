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  4. Bakan Nebati ''Ekonomi eğitimi yok'' eleştirilerine bu yanıtı verdi

Bakan Nebati ''Ekonomi eğitimi yok'' eleştirilerine bu yanıtı verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in ''Ekonomi eğitimi yok'' sözlerine yanıt verdi. Hocasının CHP Meclis Üyesi Burhan Şenatalar olduğunu belirten Bakan Nebati, ''Ekonomiyi ondan öğrendim, onun öğrettikleriyle hareket ediyorum'' dedi.

Meclis kurulunda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Eczacı olup ekonomiyle ilgili plan bütçe komisyonlarında yer almamasına rağmen ekonomiyle ilgili yaptığı tespitlerle ilgili kendisini tebrik ediyorum" dediği CHP milletvekili Özgür Özel ile tartıştı.

ÖZEL, NEBATİ'NİN EKONOMİ EĞİTİMİ ALMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın hükümetin ekonomi politikalarına itiraz ettiği için görevden alındığını ve yerine "hiçbir ekonomi eğitimi olmayan" Nureddin Nebati'nin getirildiğini öne sürdü.

"ONUN ÖĞRETTİKLERİYLE HAREKET EDİYORUM"
Nebati çok eleştirilen ekonomi politikaları için konuşarak hocasının CHP Meclis Üyesi Burhan Şenatalar olduğunu şöyle açıkladı:

"Maliye Politikaları ve Kamu Maliyesi derslerini çok saygı duyduğum, önem verdiğim, her gördüğümde keyfimi yerine getiren çok değerli bir hocadan aldım. CHP Meclis Üyesi Burhan Şenatalar'dan aldım. Ondan öğrendim, onun öğrettikleriyle hareket ediyorum. Biliyorum ki bugün öne sürdüğümüz Türkiye modeli diye beğenmediğiniz modelin önemli ipuçlarını şöyle elini açarak 'Kamu maliyesini anlayan ülkeyi iyi yönetir' derdi. Ona layık olmaya çalışıyorum.

"BURHAN HOCA 'KAMU MALİYESİNİ İYİ ANLAYAN ÜLKEYİ İYİ YÖNETİR' DERDİ"
Bakan Nebati sosyal medya hesabından videoyu paylaşıp şunları söyledi:

"İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunuyum. Maliye Politikaları ve Kamu Maliyesi derslerini çok saygı duyduğum Burhan Şenatalar'dan aldım. Burhan Hoca, "Kamu Maliyesini iyi anlayan ülkeyi iyi yönetir" derdi."

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ANKA

Etiketler nureddin nebati chp ekonomi
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