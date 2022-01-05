Bakan Özer okul müdürünü böyle azarladı: ''Siz ne biçim adamsınız?''

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa'da ziyaret ettiği bir okulda eksikleri işaret ederek okul müdürünü azarladı. Bakan Özer, ''Para istediniz de para mı vermedik? Bu çocukları niye burada mahzun halde bırakıyorsunuz'' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa’daki Buhara Eğitim Kampüsü'nde bulunan Halilurrahman Ortaokulu'nu ziyaret etti. "SİZ NE İŞ YAPIYORSUNUZ?"

Sınıfları inceleyen ve öğrencilerle sohbet eden Özer, daha sonra okul bahçesinde okul müdürüne, “Buraya bir basketbol sahası yapılmaz mı? Siz ne biçim adamsınız ya? Siz ne iş yapıyorsunuz? Para istediniz de para mı vermedik? Bu çocukları niye burada mahzun halde bırakıyorsunuz” dedi. Bakan Özer, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt’a ise “Sayın Müdür, gezdirdiğiniz okul böyleyse gezdirmediğiniz okullar nasıl” diyerek tepki gösterdi. ANKA