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Bakan Pakdemirli koronavirüse yakalandı

Bakan Pakdemirli koronavirüse yakalandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Pakdemirli, hastalığı hafif geçirdiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüse yakalandı. Pakdemirli, "Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Aşılarımız tam, sağlık durumum iyi, hamd olsun rahat geçiriyorum. Çalışmalarımıza bir süre evden devam edeceğim. Rabbim hastalarımıza şifalar ihsan etsin, aşılarımızı da ihmal etmeyelim lütfen." açıklamasında bulundu.

Etiketler bekir pakdemirli tarım ve orman bakanı koronavirüs
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