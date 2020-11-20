Bakan Pekcan'ın acı günü! Cenazeye Erdoğan da katıldı

Ticaret Bakanı Ruhsan Pekcan'ın 89 yaşındaki annesi İhsan Kadaifci, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Kadaifci için Tuzla'daki Mercan Yeni Camii'nde saat 14.00 sıralarında cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katıldı. Erdoğan'ı Bakan Pekcan ve eşi Hasan Pekcan karşıladı. Erdoğan, kılınan namazın ardından cenaze aracına alınan tabutun başına gelerek bir süre dua etti. Törenin ardından Kadaifci'nin cenazesi defnedilmek üzere Tuzla Merkez Mezarlığı'na götürüldü.