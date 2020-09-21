Bakan Selçuk, öğrencilik yıllarına ait fotoğrafını paylaştı

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başlayan yüz yüze eğitimin ilk gününde, ilkokul günlerinden bir fotoğraf paylaşarak, "O gün olduğu gibi bugün de çok heyecanlıyım" dedi.
Bakan Selçuk paylaşımında, "Eylül 1985 / Bayındır, İzmir
O gün olduğu gibi bugün de çok heyecanlıyım. Gülümseyen yüz ifadesi
Okullarımız çocuklarımızla, sınıflarımız onların sesleriyle şenlenecek" ifadelerine yer verdi.
Maske ve mesafe kurallarına da dikkat çeken Selçuk, "Maskelerimizi unutmuyoruz. Mesafemize ve temizlik kurallarına dikkat ediyoruz" dedi.
🗓️ Eylül 1985 / Bayındır, İzmir— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) September 21, 2020
O gün olduğu gibi bugün de çok heyecanlıyım. ☺️
Okullarımız çocuklarımızla, sınıflarımız onların sesleriyle şenlenecek.
Maskelerimizi unutmuyoruz.😷
Mesafemize ve temizlik kurallarına dikkat ediyoruz. pic.twitter.com/k1cfG8peoF
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