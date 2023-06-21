Bakan Son dakika... Mehmet Şimşek'ten HDP sorusuna yanıt

AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, HDP'ye yönelik Hazine yardımı konusunda ilgili birimlerin çalışma yaptıklarını söyledi.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) HDP'nin Hazine yardımının blokesi talebini reddetmesinin ardından gözler Hazine ve Maliye Bakanlığı'na çevrilmişti. AYM, Bakanlığın bu yardımı geri isteyebileceğini belirtmişti.

HaberGlobal'in aktardığına göre bu konu, AK Parti Grup Toplantısı öncesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e soruldu.

Şimşek, "İlgili birimlerimiz gerekli çalışmayı yapıyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 14 Mayıs'taki seçimlere katılmaması nedeniyle Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) ödenen Hazine yardımına tedbiren bloke konulması talebine ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne katılmayan HDP'ye Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca Siyasi Partiler Kanunu'nun ek 1. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca ödenen 400 milyon 228 bin 667 lira tutarındaki yardıma tedbiren bloke konulması ile devlet yardımından harcanan kısmın partiden, harcamayı yapan ilgililerden tahsil edilerek Hazine'ye gelir kaydedilmesi talebini görüştü.

Anayasa Mahkemesi, oy birliğiyle talebe ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.