Bakan Soylu: ''Beni tecavüzcülerle aynı siteye koydu''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Beykoz mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada ''Biz Amerika'ya kafa tutuyoruz'' diyen Soylu, “Beni tecavüzcülerle aynı siteye koydu. Ülkemizin menfaatini savunurken, milletimizin menfaatini savunurken Amerika falan dinlemediğimiz için böyle oldu'' ifadelerini kullandı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beykoz'da mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. 45 mahalle muhtarının katıldığı toplantı Beykoz Belediyesi sosyal tesislerinde gerçekleşti.

"KAYBETTİK AMA BAŞIMIZIN ÜZERİNE DEDİK"

31 Mart yerel seçimlerinin yenilenmesine ilişkin konuşan Süleyman Soylu, “Türkiye de bu seçim yenileme ilk defa olmuyor. Biz seçimi kaybettik. Ankara'yı kaybettik. İstanbul'un 3 katı kadar çalıştım Ankara'da. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki, 'İlk 20 gün Ankara'da çalışacaksın' Sabah 9'da başladım gecenin saat 12'sine 01'ine kadar çalıştım. Kaybettik ama başımızın üzerine dedik. Mersin'de, Adana'da, Antalya'da kaybettik. Seçimde kaybetmek de var kazanmak da. Ama bir şey yok o da şu, 250 oyun 0 olarak yazılırsa kıyameti koparmaz mısınız? Koparırsınız'' ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDE BİR TERCİH VAR"

ABD'nin kendisinin Amerika'ya girişini yasakladığını belirten Soylu, “Beni tecavüzcülerle aynı siteye koydu. Ülkemizin menfaatini savunurken, milletimizin menfaatini savunurken Amerika falan dinlemediğimiz için böyle oldu. Biz Amerika'ya kafa tutuyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Ben önümüzdeki yapılacak olan 23 Haziran seçimlerinin de İstanbul halkı tarafından çok iyi değerlendirileceğine olan inancım tamdır. Çünkü önümüzde bir tercih var. Endişeleniyorum. Endişelendiğim nokta da şudur, Türkiye'de İstanbul seçimleri üzerinden bir siyasal kavganın, bir ideolojik kavganın başlamasından endişe ediyorum" ifadelerini kullandı.