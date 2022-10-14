Bakan Soylu canlı yayında rüzgarın azizliğine uğradı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuk olduğu programda rüzgarın azizliğine uğradı. Rüzgarın etkisiyle Türk bayrağı Soylu'nun üzerine devrildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerel kanalların ortak yayınına katıldı.
Açık havada çekilen 'Anadolu Soruyor' programında soruları yanıtlayan Soylu'nun yanında bulunan Türk bayrağı rüzgar nedeniyle devrildi.
Ekipten iki kişi düşen bayrağı yeniden kaldırdı. Soylu cümlesine kaldığı yerden devam etti.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol