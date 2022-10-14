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Bakan Soylu canlı yayında rüzgarın azizliğine uğradı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuk olduğu programda rüzgarın azizliğine uğradı. Rüzgarın etkisiyle Türk bayrağı Soylu'nun üzerine devrildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerel kanalların ortak yayınına katıldı.

Açık havada çekilen 'Anadolu Soruyor' programında soruları yanıtlayan Soylu'nun yanında bulunan Türk bayrağı rüzgar nedeniyle devrildi.

Ekipten iki kişi düşen bayrağı yeniden kaldırdı. Soylu cümlesine kaldığı yerden devam etti.

Etiketler süleyman soylu rüzgar
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