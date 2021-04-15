Bakan Soylu: ''En geç 19.00'da evimizde olalım''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin ''Akşam saat tam 18.00'de iş yerlerimizi kapatalım ve en geç 19.00'da evimizde olalım'' açıklamasını yaptı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede önemli bir dönemin içinde olunduğunu belirterek, "Mücadelede daha ağır bedellerle karşılaşmamak için; akşam saat tam 18.00'de iş yerlerimizi kapatalım ve en geç 19.00'da evimizde olalım. Tedarik, üretim, sağlık, güvenlik vb. alanlarda kısıtlamada istisnalar mevcuttur. Bu istisnalar, zorunlu işlerin görülmesi içindir. Muafiyetlerin suistimali, mücadelemize ve kurallara uyanlara haksızlıktır. Tüm güvenlik birimlerimiz ve denetim ekiplerimiz 7/24 görevlerinin başındadır. Denetimlerde rehberlik ve uyarı önceliğimizdir. Ancak tedbirlere uyulmaması konusunda ısrar, kasıt, istismarda ise idari ve adli yaptırım esastır. Birbirimizi anlayarak, kurallara uyarak, mübarek Ramazan'da salgına karşı iyi netice almalı, yaza inşallah, bu musibeti yenerek sağlıkla ulaşmalıyız" ifadelerine yer verdi.

Salgınla mücadelede önemli bir dönemin içerisindeyiz.

Mücadelede daha ağır bedellerle karşılaşmamak için ⬇️ pic.twitter.com/peFSWJlubJ — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) April 15, 2021

81 İLE DENETİM AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı Kısmi kapanma sürecinde ülke genelinde bugünden itibaren “Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim” uygulanacağını duyurdu. Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şehirler arası yollarda araçlar durdurularak izin belgesi, muafiyet nedeni, zaman ve güzergah kontrol edilecek.

DHA