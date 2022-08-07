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  4. Bakan Soylu’dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilginç benzetme

Bakan Soylu, Erdoğan'ı pehlivana benzetti

Bakan Soylu, Erdoğan'ı pehlivana benzetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bolu'da katıldığı bir etkinlikte "Allah şahittir, biz de şahidiz, bugün hak tarafının başpehlivanı Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gerede ilçesinde 71. Esentepe yağlı Güreşleri ve 2. Ramazan Dede Anma Etkinliklerine katıldı.

Etkinlikte konuşan Soylu, “Bir taraftan kültürümüzü, inancımızı, birliğimizi, beraberliğimizi, bize tevarüs eden ahlakımızı zayıflatmaya çalışanlara karşı hem medeniyetimize, geçmişimize ve tarihimize sahip çıkıyoruz hem de geleceğimize büyük bir miras bırakıyoruz.” dedi.

“HAK TARAFININ BAŞPEHLİVANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’DIR”

Soylu, dünyada da bir güreş olduğunu ifade ederek, “Burada bir güreş var doğru ama dünyada da bir güreş var. Dünyadaki güreş, hak ile batılın güreşidir. Allah şahittir, biz de şahidiz, bugün hak tarafının başpehlivanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Allah bizi milletimize, geçmişimize, fedayı can ederek ülkemizin özgürlüğü, namusu, Ezan-ı Muhammediye’yi, ay yıldızlı bayrağımızı bizle buluşturmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan şehitlerimize ve gazilerimize mahcup etmesin. Allah bize bu emaneti bırakan Ramazan Dede’ye, bu coğrafyanın erenlerine ve büyüklerimize mahcup etmesin. Allah bizi size mahcup etmesin.” diye konuştu.

Bakan Soylu başpehlivanların kuralarını çekerek, güreşleri izledi. 

Etiketler başpehlivan recep tayyip erdoğan süleyman soylu
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