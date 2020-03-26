Bakan Soylu Fahrettin Koca'yı böyle yalanladı !

A Haber'de açıklamalarda bulunan Süleyman Soylu, "Sağlık sistemi ile kamu düzenini ayakta kalması önemli Doğu ve Güneydoğu’da izolasyona dair aldığımız rakamlarda sıkıntı var. Ankara, İstanbul, İzmir’de şehir çekilmiş durumda" ifadeleri kullandı.

Oysa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal izolasyon hakkında "Anadolu’da büyük ölçüde sağlanıyor ama İstanbul’u tutamıyoruz. İstanbul’u görüyorsunuz" açıklamasını yapmıştı.

Ahmet Hakan'ın köşesinde yazdığına göre Koca "Herkesin evinde izole olması gerekiyor. Bunun sağlanması lazım. Bunun ciddiye alınması gerekir. En sert tedbir yasakla olabilir. Ama ille de devletin böyle bir yasak getirmesi mi gerekir? Hepimiz bu izolasyonu sağlayabiliriz. Bunun sağlanması için çağrılarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu'ya göre üç büyükşehir İstanbul, Ankara ve İzmir'de halk evlerinde kalırken, Fahrettin Koca'ya göre Anadolu şehirlerinde sorun yok ancak İstanbul'da vatandaşlar sokaklarda.