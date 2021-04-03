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Bakan Soylu, güvenlik toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında Sultangazi'de bir "güvenlik toplantısı" gerçekleştirildi.

Sultangazi Kaymakamlığındaki toplantıya, Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Göç İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu, Kaymakam Uğur Kalkar, İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik ve diğer yetkililer katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, ilçedeki uyuşturucu ve terörle mücadele ile göç, asayiş ve salgınla mücadele konularının ele alındığı belirtildi.

Etiketler bakan soylu süleyman soylu güvenlik toplantısı
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