Bakan Soylu: ''Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız''

"Vali militan, kaymakam militan…" ifadeleri nedeniyle CHP’li Berhan Şimşek'e dava açmaya karar veren İçişleri Bakanlığı, "Hepiniz yolsuzluğun militanısınız, ahlaksızlığın militanısınız" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında da suç duyurusunda bulunacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nu şu ifadelerle hedef aldı:

'KILIÇDAROĞLU'NUN DOSTLARINA TAVSİYEM, TEDAVİYE İKNA EDİLMESİ'

''PKK terör örgütünden tutuklanan belediye meclis üyeleri, birlikte hareket ettiğiniz Kandil'in partisinin teşkilatlarını elebaşının posterleriyle süsleyenler militan değil; ancak terörle, uyuşturucuyla, her türlü suçla mücadele eden, şehirlerine, yaşayanlarına kendini adayan vali ve kaymakamlarımız militan.

Kılıçdaroğlu’nun derdi belli. 'Militanlarıma dokunma!' Dokunacağız. Bu tek parti döneminin sabıkalıları hakkında bakanlık olarak adliyeye verdiğimiz suç duyurusunun suretini de, militan denilerek hakaret edilen valilerimize bilgi olarak gönderdik.

Tarihin en başarısız bürokratı da olan Kemal Kılıçdaroğlu, genelge diyerek yine bilgisizliğin ve cehaletin altına imza attı. Vali ve kaymakamlarımıza militan diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na da ayrıca suç duyurusunda bulunacağız. Sayın Kılıçdaroğlu’nun dostlarına tavsiyem; tedaviye ikna edilmesidir."