Bakan Soylu ''koruyoruz'' demişti... Gençliğe Hitabe mazgaldan çıktı

İçişleri Bakanı Soylu'nun, soru önergesine verdiği yanıtta ''korumaya aldık'' dediği Zonguldak Valiliği'nin dış cephesinden kaldırılan Gençliğe Hitabe'nin, valilik binası önündeki mazgala ters çevrilerek konulduğu ortaya çıktı.

Zonguldak Valiliği'nin binasının dış cephesinde yer alan ve birkaç yıl önce "onarım" gerekçesiyle kaldırılan Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin nereye taşındığı, nisan ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirilmişti.

Hazırladığı soru önergesiyle, "Gençliğe Hitabe muhafaza edilmekte midir?" diye soran CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'a yanıt İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelmişti.

Soylu'dan gelen yanıtta, "Zonguldak Valiliğince, eserin taşıdığı dekoratif öğeler ile özgün niteliklerinin korunması ve deforme olma, çürüme gibi bozulmaya yol açabilecek durumlara karşı gerekli önlemler alınmıştır. Zonguldak ilinin tanıtımına katkı sağlayacağı düşüncesiyle Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin olduğu yere dünyanın en yaşlı porsuk ağacının (4116 yaşında) cam granülden yaptırılan tabelası konulmuştur. Zonguldak Valiliği tarafından hitabenin valilik binasının dış cephesinde başka bir yere konulması hususunun binanın mimari yapısı ve estetiği açısından yeniden değerlendirilebileceği belirtilmiştir" denilmişti.

Ancak, durumun böyle olmadığı ortaya çıktı.

Zonguldak Valiliği binasına giden CHP'li Yavuzyılmaz, Gençliğe Hitabe'nin mazgalın üstüne ters çevrilerek yerleştirildiğini ortaya çıkardı.

"SAYGISIZLIK"

Bakan Soylu'nun verdiği yanıtın doğru olmadığını dile getiren Yavuzyılmaz, "Verilen yanıtın doğru olmadığı açıkça görülüyor ve aynı zamanda büyük bir saygısızlık" diyerek duruma tepki gösterdi.