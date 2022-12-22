Bakan Soylu: ''PKK'nın 2 milyar dolar uyuşturucu geliri var''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Bu yıl 110 milyon kök kenevir yakaladık. Bunlar PKK terör örgütünündür. Bunların Avrupa'da net 2 milyar dolar uyuşturucu gelirleri var. Uyuşturucu ticaretinin önemli bir bölümü PKK terör örgütünün elinde'' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Polis Müzesi'nde düzenlenen 'Madde Bağımlılığı ile Mücadele Çalıştayı'na katıldı. İçişleri Bakanı Soylu, çalıştayın 5 ayak üzerine konumlandığını bildirerek, "Bunlardan 1'incisi arzla mücadele. 2'nci eğitim önleme faaliyetleri. Gençlerimizi, nesillerimizi, aileleri bununla ilgili uyarmak ve mümkün olduğunca bundan uzak tutmak. 3'üncüsü ise rehabilitasyon. Bu illete bulaşmış insanları kurtarmaya yönelik, ailelere destek olmaya yönelik 3'üncü bir ayak. 4'üncü ayak ise aile tarafı. En sonunda da bir değerlendirme oturumu var. Toplam 5 oturumda bu çalıştayı tertipledik" ifadelerini kullandı.

'941 ÖLÜM, 270'E DÜŞTÜ'

Bakan Soylu, uyuşturucuya bağlı ölümlerle ilgili, "2017'de Türkiye'de uyuşturucuya bağlı direk ölümler 941'dir. Bu sayı bizim için ciddi bir alarmdı. 941 ölüm bugün 270'e düştü. Bu sayı 2021'in sayısı. 2022 itibarıyla bu sayı 146, 3-4 ay sonra adli tıp verileri de geldiği zaman da inanıyorum ki bu sayı 2021'in de altına düşmüş olacak" dedi.

'1107 UYUŞTUCU ŞEBEKESİNİ ÇÖKERTTİK'

Soylu, uyuşturucu ile mücadele alanında haftada 5 bin 500 ila 6 bin arasında kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Bu mücadeleye bir kez bile samimiyetle yaklaşmayan muhalefet, 'bu nasıl bir şeydir' diyor. Biz bunu 240 bin operasyona çıkararak haftada 5-6 bin gözaltı yaptık. Bunların yüzde 40'ı satıcı. Bütün bu baskılarımız, uyuşturucu ve imal ticaretine ilk kez bulaşanların sayısı 2019'da 19 bin iken, bugün 14 bine düştü. 2017'den beri 1107 uyuşturucu şebekesini çökerttik. Geçmiş yıllarda yakaladığımız eroin miktarı 5,5 ila 6 ton civarındadır. 2-3 senedir üst üste yaptığımız 20-22 tonluk eroin yakalamaları, eroinin rotasını Akdeniz'e kaydırdı. Türkiye'nin ortaya koyduğu bu mücadele, eroinin rotasını değiştirdi. 2 rota daha değişti. Bunlardan bir tanesi, Suriye'de üretilen 'captagon'un rotasının değişmesi. Diğeri de büyük bir bölümü Avrupa'da üretilen 'bonzai'nin rotasının değişmesidir" diye konuştu.

'25 MİLYON İNSANA ULAŞAĞIZ'

'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesine ilişkin konuşan Soylu, "Projeyle şu ana kadar 1 milyon 500 bin anneye ulaştık. Fakat bu yeterli değil. Bize düşen bunu daha da artırmak. Önümüzdeki 5-6 ay içerisinde halk eğitim merkezleri dahil olmak üzere; veliler, öğrenciler ve öğretmenlerle beraber 25 milyon insana ulaşacağız. Bu sayıya büyük bir adımla, iyi bir çalışma ve seferberlikle bu sayıya ulaşacağız" dedi.

'KANUN ÇALIŞMASI YAPILIYOR'

Uyuşturucu kullananların sayısını yıl sonunda açıklayacaklarını söyleyen Soylu, "Bizde nasıl ticaret suçundan ve imal suçundan kayıtlar varsa aynı şekilde kullanım suçundan da kayıtlarımız vardır. Yakalamalarımız, sahada baskımız çok fazla artmasına rağmen Türkiye'de yıllık kullanım rakamlarının hangi eğride gittiğini de yıl sonunda milletimizle paylaşacağız. Yani, hem veriler hem de bütün kurumların ortak tecrübeleri üzerinden 2023'te de çok ciddi bir politika belgesiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir çalışmaya imza atacağız. Bu konuda bir kanun çalışması da yapılıyor. Özellikle bazı maddeler konusunda. Çünkü metamfetamin konusunda ciddi bir baskıyla karşı karşıyayız" diye konuştu.

Çalıştaydan beklentileri hakkında da konuşan Soylu, "1'incisi özellikle rehabilitasyona ulaşabilecek çeşitliliğin artması gerektiğini düşünüyoruz. 2 eğitim, ev önleme faaliyetleri konusunda dünyadaki yeni metotlar nelerdir? Biz neler yapıyoruz ve neler yapmamız gerekiyor? 3 arzla mücadele konusunda yapabileceklerimiz. Özellikle aileler konusunda hep birlikte neler yapabiliriz? Annelere ve babalara destek konusunda, onların toplumdan izole olasını engelleyecek ve aile yapısını ayakta tutabilecek bir anlayışla neler yapabiliriz? Bu konuda çalışmalarımız da var. Bütün bunların çıktıları ve değerlendirmeleri burada kıyas edilecek" dedi.

'ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ PKK'NIN ELİNDE'

Soylu, Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelede büyük bir mücadele ve direnç ortaya koyduğunu belirterek, "Elde ettiğimiz rakamlar bu direncin karşılığını da göstermektedir. Bu yıl 110 milyon kök kenevir yakaladık. Bunlar PKK terör örgütünündür. Bunların Avrupa'da net 2 milyar dolar uyuşturucu gelirleri var. Uyuşturucu ticaretinin de önemli bir bölümü PKK terör örgütünün elinde. Bunlarla ilgili herhangi bir değerlendirmeyi ortaya koymayanlar, kendi ülkelerinin cari açıklarını uyuşturucu ticaretinden kapatmaya çalıştığını ortaya koyabilecek kadar kendi ülkelerini suçlamaya hazır ve nazır görünüyorlar" ifadesini kullandı.

BAKAN YANIK: SOSYAL HİZMET MERKEZİ SAYISI ARTIRILACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bağımlılıkla mücadelede son yıllarda önemli mesafeler kaydedildiğini söyleyerek, "Kasım 2014'te düzenlenen '1'inci Uyuşturucu ile Mücadele Şurası' önemli bir başlangıçtır. Bu şurada, 'Tıbbi tedavi ve sosyal rehabilitasyon ayrılmaz bir bütündür' sonucu çıkmıştır. Bu sonuç gerçekten önemli bir sonuç ve bakanlığımızın bugün geliştirdiği ve uyguladığı bağımlılıkla mücadele çalışmalarında daima göz önünde bulundurmaktayız" dedi.

Yanık, bağımlılıkla mücadelede belki de en önemli aşamanın, bağımlılığı hazırlayan, oluşturan şartları bilmek olduğuna dikkat çekti. Yanık, sosyal hizmet merkezlerinin sayısının artırılacağını da bildirerek, "Şu an halihazırda Türkiye genelinde 397 sosyal hizmet merkezimiz bulunuyor. Allah nasip ederse 2023 sonunda bu sayıyı 410'a çıkarmak arzusundayız. Dolayısıyla ülkemizin her köşesinde sosyal hizmet merkezlerimiz aracılığıyla bağımlılıkla mücadele çalışmalarımızı yürüttüğümüz anlamına geliyor. Bağımlılık konusunda sosyal risk ve sorun ile karşı karşıya kalan birey ve ailelerine yönelik sosyal hizmet müdahalesinin tamamı sosyal hizmet merkezleri uhdesinde yürütülmektedir. Hatta bu yıl yeni bir çalışmayı başlattık. Yerelde özellikle valiliklerimiz uhdesinde yapılan bazı rehabilitasyon merkezlerinde hizmet alan vatandaş, belki başka bir yerde yaşıyordur. Dolayısıyla takip etmeniz zorlaşıyor. Biz bu iyilik halinin korunması meselesinin takibini üzerimize aldık" dedi.

DHA