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  4. Bakan Soylu, PKK'nın biteceği tarihi verdi: ''Eğer bu hızla gidersek...''

Bakan Soylu, PKK'nın biteceği tarihi verdi: ''Eğer bu hızla gidersek...''

Bakan Soylu, PKK'nın biteceği tarihi verdi: ''Eğer bu hızla gidersek...''

Terör örgütü PKK'ya yönelik sonbahar ve kış operasyonları yapılacağını belirten İçişleri Bakanı Soylu, '''Eğer bu hızla gidersek, belki bir tane daha sonbahar yaz operasyonu yaparız, sonrasına gerek kalır mı bilemiyorum'' dedi.

Bakan Soylu, şunları söyledi:
''İlkbahar yaz operasyonlarını tamamladık, sonbahar kış operasyonlarına başlıyoruz. İlkbahar yaz operasyonlarında 9.630 operasyon planlamıştık, 10 bin 850 operasyonla kapattık.

127 teröristi etkisiz hale getirdik, bunların 39'u üst düzey teröristtir. Kalan silahlı eleman sayısı 181, bu yılki katılım sayısı 40'tır. Önümüzde bir sonbahar kış operasyonu var.

Eğer bu hızla gidersek, belki bir tane daha sonbahar yaz operasyonu yaparız, sonrasına gerek kalır mı bilemiyorum.''

Etiketler pkk süleyman soylu operasyon
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