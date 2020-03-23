Bakan Soylu sokağa çıkma yasağı sorusuna bu yanıtı verdi

Koornavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler hakkında Abdülkadir Selvi'ye konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? sorusuna yanıt verdi.

Selvi'nin konuyla ilgili olarka Soylu ile yaptığı mülakat şöyle:

“Evde kal” kampanyasına rağmen halkımızın bir bölümünün İstanbul başta olmak üzere bazı şehirlerde sokağa çıkmaya devam ettiği gözleniyor. Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gündemde mi?

“Dinamik bir süreç. Süreci takip ediyoruz. Şimdiye kadar attığımız adımların, aldığımız kararların sonucunu takip ediyoruz. Bu işin başından itibaren hareketliliği azaltmaya, sosyal mesafeyi arttırmaya çalışıyoruz. Minimum mobilizasyon ve sosyalizasyon. Hedefimiz budur. Şu ana kadar da bu hedefi tutturduğumuzu düşünüyoruz.”

BİLİM KURULU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI TARTIŞIYOR MU?

Bilim Kurulu üyeleriyle yaptığım görüşmede bir sonuca ulaştım. Bilim Kurulu, koronavirüsle mücadelede etkili olacak her önlemi tartışıyor. Yeter ki bu bilimsel verilere uygun olsun. Zaten şimdiye kadar alınan önlemler de Bilim Kurulu’nun kararları ışığında şekillendi. Bilim Kurulu’nda Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı konuşuluyor mu? Edindiğim izlenim, sokağa çıkma yasağının henüz değerlendirme sürecinde olduğu. Eğer alınan önlemler başarılı olur da halkımız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dediği gibi, “kendi OHAL’ini” ilan eder, sosyal izolasyonu sağlarsa, sokağa çıkma yasağıyla ilgili değerlendirmeler devam eder. Bakın, sokağa çıkma yasağı ilan edilir ya da edilmez demiyorum. Sadece değerlendirme sürecinin devam edeceğini söylüyorum. Ama sosyal izolasyon başarılı olmaz da virüs hızla yayılmaya devam ederse, sokağa çıkma yasağı gündemde. Sokağa çıkma yasağıyla ilgili tartışmada öncelikle önlemler zincirinden söz ediliyor. Birbirini tamamlayan tedbirler demek daha doğru.

1- “Evde kal” kampanyasıyla öncelikle kişilerin sosyal izolasyonu sağlandı.

2- 65 yaş ve üstü kişiler ve kronik hastalıkları olanlar başta olmak üzere risk grubunun sosyal izolasyonu sağlandı.

Son söz: Asıl önemli olan uygulama. Vatandaşlarımızın bu karara uygun olarak izolasyonu sağlamaları lazım. Sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmamasını ise vatandaşın tutumu belirleyecek. Gidişatı belirleyecek olan vatandaşın tutumu olacak.