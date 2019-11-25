Bakan Soylu'dan AK Partili ismin kızına kıyak iddiasına dikkat çeken yanıt

Kütahya AK Parti eski milletvekili Hüsnü Ordu’nun kızının belediye üzerinden açıktan atamayla memur yapıldığı iddia edilmiş hatta belediyede görevli göründüğü 6 ayda 143 gün rapor alarak işe gitmediği açıklanmıştı.

Ordu, daha soma TOKİ’ye naklini aldırmıştı. Olayların açığa çıkması üzerine de belediyeden aldığı 44 bin 393 lirayı iade etmişti. Bu durum İçişleri Bakanlığının bütçe görüşmelerinde de gündeme geldi.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, “Kütahya Belediyesi’ne bir eski milletvekilinin kızı Özel Kalem Müdürü olarak atanmış. Hiçbir gün fiili olarak çalışmadan 44 bin 393 lira brüt maaş almış. Bu olay fark edildikten soma belediyeye şartsız olarak iade etmiş” dedi.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre; Bakan Süleyman Soylu da, bu sözlere “Atandıktan sonra çalışmak istememiş” dedi. Gerekli işlemleri başlattıklarım da dile getiren Soylu, “Ama denen şu; buraya atanmış, atandıktan soma çalışmak istememiş. Bu işe gitmek istememiş ve ondan soma da ailesiyle bir şey yaşamış, gidersin, gitmezsin, şöyle olur, böyle olur. İnsani bir durum ve ondan soma da aldığı parayı iade etmiş ve başka bir işte de çalışmaya başlamış” diye konuştu.

“Biz kamu olarak görevimizi yapmışız” diyen Soylu’ya Kasap, “Ama savcılığa sevk etmemişsiniz” karşılığını verdi. Kasap, “Sizden adalet bekliyoruz, yetimlerin hakkım bekliyoruz” diye konuştu. Soylu, “Siyasi olarak her şeyi değerlendirmeyin. Orada atanmış, atandıktan soma insani durum söz konusu olmuş” dedi.