Bakan Soylu'dan Berat Albayrak paylaşımı

Döviz ve altın fiyatlarında yaşanan artışın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için hazırlanan 'Berat Albayrak'ın yanındayız' etiketi Twitter'da Trend Topic (TT) listesine girdi. Bakan Albayrak'a destek veren isimlerden biri de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu.

Dün akşamdan bu tarafa çok sayıda kişinin paylaşımlarıyla katıldığı destek kampanyası konusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun herhangi bir adım atmaması dikkat çekmişti. Hatta bazı sosyal medya kullanıcıları, Albayrak ile Soylu'nun aralarının açık olduğunu öne sürmüştü.

BAKAN SOYLU'DAN DESTEK GELDİ

Ancak Bakan Soylu'dan bu iddiaları boşa çıkartacak bir hamle geldi ve 'Berat Albayrak'ın yanındayız' etiketiyle "Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için" ifadelerini kullandı.

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