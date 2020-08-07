  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 07 Ağustos 2020 17:05

Bakan Soylu'dan Berat Albayrak paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifası istenen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ''Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için'' diyerek destek oldu.

Bakan Soylu'dan Berat Albayrak paylaşımı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Döviz ve altın fiyatlarında yaşanan artışın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için hazırlanan 'Berat Albayrak'ın yanındayız' etiketi Twitter'da Trend Topic (TT) listesine girdi. Bakan Albayrak'a destek veren isimlerden biri de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu.

Dün akşamdan bu tarafa çok sayıda kişinin paylaşımlarıyla katıldığı destek kampanyası konusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun herhangi bir adım atmaması dikkat çekmişti. Hatta bazı sosyal medya kullanıcıları, Albayrak ile Soylu'nun aralarının açık olduğunu öne sürmüştü.

BAKAN SOYLU'DAN DESTEK GELDİ
Ancak Bakan Soylu'dan bu iddiaları boşa çıkartacak bir hamle geldi ve 'Berat Albayrak'ın yanındayız' etiketiyle "Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için" ifadelerini kullandı.

AK Partili isim Bakan Albayrak'a ''istifa'' diyenlere ''köpekler'' dedi!AK Partili isim Bakan Albayrak'a ''istifa'' diyenlere ''köpekler'' dedi!

AK Parti'den Bakan Albayrak'a istifa çağrılarına yanıtAK Parti'den Bakan Albayrak'a istifa çağrılarına yanıt

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
süleyman soylu , berat albayrak
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM