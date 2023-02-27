Bakan Soylu'dan ''hükümet istifa'' yorumu: ''Mesaimizi bölmek isterlerse rahat böleriz''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tribünlerden yükselen "hükümet istifa" sloganları için "Mesaimizi bölmek isterlerse rahat böleriz, hodri meydan. Türkiye’nin güvenliğiyle ilgili hiç kimse bilek güreşine girmesin. Tavsiyem odur.” dedi.

Fenerbahçe taraftarlarının 25 Şubat’ta Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” sloganları atması gündem olmuştu. Dünse İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş tribünlerinden “Hükümet istifa” tezahüratları yükselmişti.

Beşiktaş, tribününden bu sesler yükselirken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, attığı tweet’lerde futbol müsabakalarının seyircisiz ya da ‘tedbir alınarak’ oynanmasını istemişti.

“Hükümet istifa” sloganı kesilmek bilmeyince MHP lideri Beşiktaş üyeliğinden istifa etmişti.

Hatay’da afet koordinasyon merkezinde iktidara yakın medyaya konuşan Soylu, kelimesi kelimesine şunları dedi: “(Deprem sonrası çalışmalar) Siz bunları yaparken başkaları da siyaset inşa etmeye çalışıyor. ‘Ha buradan acaba bir karmaşıklık oluşturabilir miyim’ diyenler olabilir. Yani burada bizim bu deprem meselesine gömüldüğümüzü zannedenler güvenlik meselesinde kalkanlarımızı kaldırmayacağımızı zannetmesinler. Üç beş tane bu tip meselenin koordinasyonu ve mühendisliğine soyunan adamları da Türkiye’nin geleceğiyle ilgili karartma hakkı verilmez.

Hiç merak etmeyin. Mesaimizi bölmesinler. Biz mesaimizi de böleriz. Mesaimizi bölerlerse bu milletin karşı karşıya kaldığı süreçte bu millete haksızlık ederler. Mesaimizi bölmek isterlerse rahat böleriz, hodri meydan. Türkiye’nin güvenliğiyle ilgili hiç kimse bilek güreşine girmesin. Tavsiyem odur. Marjinal bir kafayla, marjinal bir zekayla bu milletin karşı karşıya kaldığı bu süreci zehirlemeye çalışmasınlar.”