Bakan Soylu'dan Hürriyet yazarına ''mafya'' tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hürriyet yazarı Savaş Özbey'in “Alaçatı mafyaya nasıl teslim oldu?” başlıklı yazısına tepki gösterdi. Özbey'in yazısının 'bazı işletmelerin sponsorlu' ile yazıldığını iddia eden Soylu, "Bizim bakışımızda, Cudi sağ gözümüz ise Çeşme sol gözümüzdür" dedi.

İzmir’in Çeşme ilçesi ile Alaçatı mahallesinde silahlı grupların çoğaldığını ve işletmeleri tehdit ettiğini anlatanya Soylu, kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. “Son yaptığımız operasyonlarda salgın tedbirlerine ısrarla uymadığı için, kapatılan bazı işletmelerin sponsorluğuyla kaleme alınan bir yazıyı üzülerek okudum” diyen Soylu devamında da, "Orada kökleşmeye çalışan mafya bozuntuları defalarca itibarsızlaştırılarak dersini aldı... Hatta Çeşme'li dostlarım, bu kadar çok polis uygulaması yapmayın diye bir çok kez beni aradılar... Bizim bakışımızda, Cudi sağ gözümüz ise Çeşme sol gözümüzdür. Bir takım ricalarla sponsorlu yazılar dönemi bittiğini düşünmüştüm... Yanılmışım..." ifadelerini kullandı.



Savaş Özbey köşesinde ne yazdı?"

6 Temmuz’da Çeşme Emniyeti’nde görevli bir emniyet amirinin Alaçatı’da bir mafya tarafından rahatsız edildiğini, 10 Temmuz, 20 Temmuz ve 22 Temmuz’da çeşitli mekanlarda gerçekleşen silahları saldırıların olduğunu iddia eden Savaş Özbey, bunların sadece basına yansıyan olaylar olduğunu öne sürdü.

Yazıda, Alaçatı’da dört yıldır işletmecilik yapan bir kişinin “Kapı güvenliği, giriş paraları, otopark ücretleri ciddi bir rant yaratmaya başladı. Mekân başına sezonluk 50-60 bin liradan bahsediyoruz. Bunlara talip olan farklı farklı aileler ortaya çıktı. Genellikle İzmir’e sonradan göç etmiş aileler bunlar. Kendi aralarında da husumet var. Mekân işletmecileri arada kalıyor. Birini alsa öbürü hasım oluyor. Kolay para kazandıkları için çok güzel para harcıyorlar ama bir süre sonra müşterisi oldukları mekânların da huzurunu kaçırmaya başlıyorlar” sözleri de yer aldı.

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