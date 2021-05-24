  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Bakan Soylu'dan ''istifa'' sorusuna yanıt

Bakan Soylu'dan ''istifa'' sorusuna yanıt

Bakan Soylu'dan ''istifa'' sorusuna yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV'de gazetecilerin sorularını yanıt. Soylu, 'istifa' edeceği iddialarına yanıt verdi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarının hedefinde yer alan ve istifası istenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV'de Kübra Par'ın moderatörlüğünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstifa edip etmeyeceği sorulan Soylu, ''Hiç düşünmedim. Benim istifa edeceğim hiçbir hukuki dayanak yok. Cumhurbaşkanı benim liderimdir. Bizim nasıl görev yaptığımızı, AK Parti'nin Türkiye'de neyi temsil ettiğini çok iyi bilir'' ifadelerini kullandı.

Etiketler süleyman soylu istifa iddia
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kaktüs kaçakçıları çöllerde ağaç bırakmıyor
SGK açıkladı: 8 yıl erken emekli olmak mümkün mü?
ABD'den Türkiye'ye papazlı gözdağı
Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı
16 yaşında 22 milyon TL kazanmıştı: Bakın şimdi ne halde
İmzalar atıldı, Erdoğan duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez...
Soylu'nun Davutoğlu iddiasına yanıt
Soylu: ''Sedat Peker bir kıza tecavüz etmiş''
Acun Ilıcalı açıkladı: 7 Haziran'da başlıyor
Binali Yıldırım'dan yeni Sedat Peker açıklaması