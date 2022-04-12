Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: İki belediye başkanın dengeni bozmuş.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi'ne tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi’ne "Sığınmacılar kaçak yollarla hala ülkemize geliyor. Ülke yolgeçen hanına döndü! Göç İdaresi’ne milletimiz adına gitmem gerekiyor ama sonucun ne olacağını herkes biliyor. Zincirler, teller; şimdi kum torbası koyarlar herhalde" sözleriyle tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kılıçdaroğlu'nun dayanılmaz cehaleti" notunu düşerek bir açıklama yaptı.

"2 BELEDİYE BAŞKANIN DENGENİ BOZMUŞ"

Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Aday adaylığını tarif ederken "Devleti iyi tanıması gerekiyor." diyorsunuz ya, anlaşılan 2 Belediye Başkanın dengeni bozmuş. Göç idaresi ile ilgili sorduğun 3 sorunun da muhatabı Göç Başkanlığı değil" dedi.



BÜYÜKELÇİ GÖNDERMESİ

Bakan Soylu, "Vatandaşlık sorusunun muhatabı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. Diğerlerinin muhataplarını da 'yamakların' bulsun. Soruları düzelttirmek için aynı büyükelçiye gönderebilirsiniz." ifadelerini kullandı.