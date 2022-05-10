  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Asıl sana ''Günaydın''

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Asıl sana ''Günaydın''

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Asıl sana ''Günaydın''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Etiketler soylu süleyman soylu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Benzine büyük zam geliyor
Selçuk Geçer noktayı koydu: ''İnsanlar batacak, sokakta kalacak!''
Bakan Bilgin asgari ücretliye, emekliye ek zam ve 3600 ek gösterge için tarihi verdi
İstanbul'da AVM'de yabancı sığınmacıya ''taciz'' dayağı
ORC Mayıs anketini açıkladı: Millet İttifakı farkı açıyor
En kapsamlı 2023 seçim anketi: Erdoğan mı yoksa...
Bankalara ''döviz satış'' talimatı
Nagehan Alçı: ''Kendimi bir anda çırılçıplak hissettim''
Düşük faizli konut kredisinde aylık taksitler ne kadar olacak? İşte ödeme tablosu
Uydudan çekilen bulut fotoğrafları araştırmacıları şaşkına çevirdi