Bakan Soylu'dan, Mehmet Ağar açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV'de Kübra Par'ın moderatörlüğünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soylu, Sedat Peker'in, Mehmet Ağar'la ilgili iddialarına yanıt verdi.

Mehmet Ağar'a seslenen Suç örgütü lideri Sedat Peker, "Sen hiçbir şeyken, tüm itibarın bitmişken, seni yanına aldı. İtibar verdi. Para verdi. Ve sen, gidip bazılarıyla anlaşıp, FETÖ'cü diye adamı içeri attırdın. Mübariz; FETÖ'cülük. Ya buna deliler bile inanmaz ama yapıldı bu ülkede. Adamın, Bodrum'daki milyar dolarlık yerini aldınız, el koydunuz" diye konuştu.

'KATİL HEP İLK GELİR'

Pazar sabahı "Hayata korkusuzca bakanlar, ölümden de korkmazlar" başlığı ile yayınlanan yedinci videosunda Peker'in ortaya attığı en önemli iddialardan biri, gazeteci-yazar Uğur Mumcu cinayetinde Mehmet Ağar'ın parmağı olduğuna yönelik iddia oldu. Peker konuyla ilgili olarak, "Uğur Mumcu bence şehittir. Neden öldürüldü? Öldürüldüğü zaman yazdığı yazılara bakın. Hep terör bölgelerinde uyuşturucu tarlaları olur ve silah ticareti. Şehit olduğunda yanına ilk gelen kim? Mehmet Ağar. Katil hep ilk gelir. Ve eşine diyor ki: Ben buradan bir tuğla çekersem devlet aşağıya iner" ifadelerini kullandı.

'48 SAAT İÇİNDE BEN OLSAM AYRILIRIM'

Peker'in bu açıklamalarının ardından konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Sayın Ağar'ın marinada görev alması doğru mu? 48 saat içinde ben olsam ayrılırım. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Bu tip insanlar bir yerde bulunduğu zaman bunları bu meselenin üzerinden yormak kolaydır. Benim bir sigorta şirketim var. Benim hayatta sevdiğim işlerden bir tanesi. Küçük bir odam var. O yazıcının sigorta poliçesini kesmesi hoşuma gider. Çoluk çocuğumla namusumla para kazanıyorum. MİT Müsteşar Yarımcılığı yapan insanların konuşmalarının devlet adabına aykırı olduğunu söylüyorum. Devlette bir dönem hizmet eden insanların organize suç örgütlerinde iş takibi yapmalarının yanlış olduğunu söylüyorum, ben de müsaade etmiyorum zaten, bu kadar basit. Hukuk bana ne diyorsa hukukun gereğini yerine getirmekle mükellefim'' ifadelerini kullandı.