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  4. 09 Nisan 2019 17:54

Bakan Soylu'dan ''oylar yeniden sayılsın'' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP lideri Bahçeli'nin "oylar yeniden sayılsın" önerisini böyle değerlendirdi.

Bakan Soylu'dan ''oylar yeniden sayılsın'' açıklaması
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyükçekmece'de yaşananlarla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Soylu şunları söyledi:

"Seçimi yürüten kurum Yüksek Seçim Kurulu'dur. Okullarda da bize öğretilir: Seçim Kurulları seçim dönemlerinde her şeye el koyabilirler. Büyükçekmece'de bir olay söz konusu olmuş. Bu olay bugün olmadı ama bir usülsüzlük var. Ocak 2019'da adli ve idari tahkikat başlatıldı. Olay Ak Parti teşkilatlarının seçim kurullarına başvurusuyla ortaya çıktı. Büyükçekmece'de hazırlık uzun zamandır vardı. Bunu yapan eski belediye başkanının yakınları. Herkes gidip kendini bir araziye yazamaz. 350 kişi tespit edip suç duyurusunda bulunduk. Burada bir hile var. Burada bir yolsuzluk var. Burada bir suistimal var. Mesele, dışarıdan getirilen bir takım insanların seçimi tehdit edici bir yaklaşımı ortaya koyması. Seçime yönelik bir yolsuzluk yapılmış."

FETÖ'DEN İHRAÇ İDDİASI

Soylu, "FETÖ kapsamında ihraç edilen sandık kurulu başkanları var mı?" sorusuna "Yapılan şikayetler var. Bunları değerlendirmek zorundayız." diye yanıt verdi.

TEPKİ ÇEKEN TOPLANTI

Binali Yıldırım ile yaptığı toplantıyla ilgili eleştirileri değerlendiren Soylu "Biz işimize siyasi menfaat karıştırıyor muyuz, karıştır mıyor muyuz? Ben Adalet ve Kalkınma Partisi üyesiyim. Sanki gizemli bir şey yapıyoruz. Biz hergün görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'NİN "SEÇİMLER YENİLENEBİLİR" SÖZLERİ

Soylu, Bahçeli'nin seçimlerin yenilenmesiyle ilgili sözleri için ise, "Bu siyasette hangi görev varsa hepsinde bulundum. Ben 201 rakamının 0 olarak yazıldığı bir seçim görmedim. Türkiye'de böyle bir seçim yok. Ben siyasi hafızamı kaybetmiş değilim. Bu seçim hangi şekilde biterse bitsin, bu seçimin tartışılması sürekli devam edecek. 1 oyun ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. Ben de Sayın Bahçeli'ye katılıyorum." diye konuştu.

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