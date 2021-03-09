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Bakan Soylu'dan ''Pervin Buldan'' açıklaması

Bakan Soylu'dan ''Pervin Buldan'' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında bir paylaşımda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaştığı videoda Pervin Buldan, "Sayın Öcalan'ın arkasındayız. Kandil’deki dostlarımız, yoldaşlarımız, arkadaşlarımız" ifadelerini kullanarak PKK’nın yönetici kadrosunu sayıyor.

Soylu, videoyu şair Abdurrahim Karakoç'un "Canım sağ oldukça babam, Susarsam, hakkını helâl etmesin! Ak sütün emziren ihtiyar anam, Susarsam, hakkını helâl etmesin!" dizeleriyle paylaştı.

Etiketler pervin buldan bakan soylu
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