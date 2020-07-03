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  4. 03 Temmuz 2020 17:08

Bakan Soylu'dan Sakarya'daki patlama ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'da meydana gelen patlama ile ilgili, "Hem soğutma çalışmaları hem de enkazdaki diğer çalışmalar devam etmektedir. Bütün ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Bakan Soylu'dan Sakarya'daki patlama ile ilgili açıklama
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile patlamanın meydana geldiği havai fişek fabrikasındaki incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Bakan Koca'nın açıklamaları yaptığını söyledi. 

 Hem soğutma hem de enkazdaki diğer çalışmaların devam ettiğini belirten Soylu, "Onun üzerine söyleyebilecek bir değerlendirme yok. Bütün ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda sayın Başsavcımızın da kontrolünde ve denetiminde, elbetteki patlamanın nerede meydana geldiği, nasıl meydana geldiğine yönelik çalışmalar da bu soğutma çalışmaları bittikten sonra değerlendirilip kamuoyuyla paylaşılacaktır. Geçmiş olsun." diye konuştu.

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