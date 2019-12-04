Bakan Soylu'dan yeni ''Menzil'' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emniyette Menzil tarikatının örgütlenmesine yönelik olarak, "Bir tane göstersinler bakanlığı bırakacağım" demişti. Konuyla ilgili yeni açıklama yapan Soylu, '500 bin kişilik kurumda her görüşten vardır' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki hafta önce, Menzil cemaatinin İçişleri Bakanlığı’nda kadrolaşmadığını iddia etmişti.

İçişleri Bakanlığı’nın Meclis’te bütçe görüşmeleri sırasında, Mezilci tarikatının Emniyet’teki kadrolaşmasının hatırlatılması üzerine, İçişleri Bakanı Soylu, "Bir tane göstersinler bakanlığı bırakacağım" demişti.

Nuri Başkapan isimli vatandaşın Twitter hesabından yaptığı paylaşımın altına Menzil’i savunan komiser Ahmet Aker’in "Adım Ahmet Aker sivasta komserim senin Azrail’in olur canını alırım” şeklinde bir mesaj atmıştı. Başkapan bunun üzerine suç duyurusunda bulunmuştu.

Sivas Kandal Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada, mahkeme, Menzil’i savunarak tehditlerde Nuri Başkapan’ı tehdit eden komiser Ahmet Aker’e, “tehdit” suçundan 5 ay hapis cezası verdi.

"500 bin kişilik kurumda her görüşten vardır"

Konuyla ilgili Süleyman Soylu'yu arayan gazeteci İsmail Saymaz, Twitter hesabından görüşmenin detaylarını paylaştı.

Saymaz'ın paylaşımı şöyle:

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştük. Bakan Soylu, şu açıklamayı yaptı:

"Benim bu sözüm, bir gazetecinin ortaya attığı, Emniyetteki atamaların Menzil tarafından yapıldığı iddiasına ilişkindi. Bu iddia hala ispatlanmadı. Yoksa 500 bin kişilik kurumda her görüşten vardır."