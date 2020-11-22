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  4. 22 Kasım 2020 15:34

Bakan Soylu'nun isteğine Bakan Pakdemirli'den yanıt: Hemen ilgilenelim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den destek istedi.

Bakan Soylu'nun isteğine Bakan Pakdemirli'den yanıt: Hemen ilgilenelim
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Bakan Soylu, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gitti. Twitter hesabından açıklamada bulunan Soylu, "Hayalim...Yüksekova'dayım. Burada birçok hizmet yapıldı, yapılıyor. İlçenin tam ortasından Büyükçay deresi geçiyor. Sağı solu ıslah ve rekreasyon olursa kadınlar, gençler, çocuklar, herkes, ne güzel gezerler. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye bir abi diyeceğiz" dedi. Bakan Pakdemirli ise, Bakan Soylu'ya yanıt vererek, "Sayın bakanım Hakkari her şeyi hak ediyor. Hemen ilgilenelim" ifadesini kullandı.

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